Курс на Курск: Жосселина Майга продолжит карьеру в «Динамо»

Центровая Жосселина Майга возвращается в Россию после сезона, проведенного в чемпионате Польши. Новым клубом 23-летней спортсменки станет «Динамо» (Курск). Также у баскетболистки было предложение от оренбургской «Надежды», в составе которой Майга провела девять лет и стала вызываться в национальную команду. Но выбор пал на курский клуб, который каждый год ставит перед собой максимальные задачи в чемпионате России и Евролиге. Приход Майги, скорее всего, приведет к тому, что «Динамо» покинет 34-летняя чемпионка Европы-2011 Татьяна Видмер.

Вслед за сменой тренерского штаба курское «Динамо» постепенно начинает обновлять состав команды на сезон-2020/21. Первым звездным новичком клуба в неожиданно наступившее межсезонье стала Жосселина Майга. Сезон-2019/20 она провела в составе «Гожува», в среднем набирая 8,1 очка и 5,4 подбора в чемпионате Польши. Ее клуб после 21-го тура занимал третье место в турнирной таблице, а россиянка была основной центровой, но сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса. Удачная игра Майги привлекла внимание вице-чемпиона России-2019/20, и в итоге баскетболистка подписала контракт с «Динамо». Об этом «Известиям» рассказал источник в курском клубе.

Кроме «Динамо», на Жосселину также претендовала «Надежда», из которой Майга уехала в «Гожув». Жосселина присоединилась к оренбургскому клубу в 14 лет и прошла путь от команды ДЮБЛа до стартовой пятерки одного из лидеров Премьер-лиги. В сезоне-2018/19 центровая помогла «Надежде» выиграть свой первый европейский трофей. Российская команда стала победителем Еврокубка, обыграв в финале французский «Монпелье» по сумме двух матчей (146:132).

— Мы пробовали вернуть Майгу, разговаривали с ней, но у «Динамо» совсем другие финансовые возможности, — отметил в разговоре с «Известиями» директор «Надежды» Олег Храмкин. — Если предложение игроку делает курский клуб или екатеринбургский УГМК, то у других команд Европы нет шансов его подписать. Поэтому я не удивлен выбором Жосселины.

Кроме Майги, переднюю линию курского клуба также усилит 25-летняя американка Стефани Мавунга. 14-й номер драфта WNBA-2018 уже имеет опыт выступления в России — в сезоне-2018/19 она защищала цвета красноярского «Енисея», в среднем набирая 18,2 очка и 9,6 подбора.

— Контракт со Стефани Мавунгой уже заключен, скоро об этом объявят официально, — пояснил источник в курском клубе.

Приход двух новых центровых, вероятнее всего, будет стоить места в команде ее капитану Татьяне Видмер. 34-летняя спортсменка выступает за курский клуб с 2015 года и помогла «Динамо» выиграть Евролигу-2017.

Сама Татьяна Видмер пока не готова обсуждать свое будущее.

— Думаю, что только в июне станет понятно — остаюсь я в «Динамо» или буду искать новый клуб, — рассказала она «Известиям». — Пока все находятся в подвешенном состоянии из-за угрозы распространения коронавируса. Будем надеяться, что это всё быстро закончится и мы сможем вернуться к обычной жизни. Общалась ли с новым тренером Элен Шакировой? Нет. Какой смысл, сейчас все сидят на карантине.

В этом сезоне Татьяна Видмер стала самым ценным игроком (MVP) Кубка России-2019. В победном финале с УГМК (84:71) она реализовала 7 бросков с игры из 12 и 3 штрафных из 5, оформила дабл-дабл (17 очков и 10 подборов), к которому добавила 3 перехвата, 3 блок-шота и 1 результативную передачу.

Всего же Видмер приняла участие в трех встречах своей команды из четырех, ее средние показатели составили 17,3 очка, 10,7 подбора, 4,3 передачи, 2,3 перехвата и 2 блок-шота. А в четвертьфинале со «Спартой энд К» (80:77) она была близка к тому, чтобы сделать трипл-дабл (18 очков, 16 подборов и 8 передач).