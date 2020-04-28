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В Минтрансе России оценили автоматическую систему проверки пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Система автоматической проверки пропусков удобнее и быстрее, так как пассажиры проходят через турникеты, ни с кем не контактируя. Об этом 28 апреля заявил «Известиям» член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, председатель Общероссийского общества пассажиров Илья Зотов.

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«Конечно, такая большая система не могла быть запущена без каких-либо сбоев на старте, но сейчас все шероховатости устранены», — сказал он.

Для того чтобы помочь пассажирам разобраться с добавлением в пропуск данных по карте «Тройка» и социальной карте, появились «желтые зоны», где дежурят контроллеры, объясняющие, как это сделать. Однако данные по картам могут «привязываться» к системе проверки до 5 часов, поэтому лучше сделать всё заранее, отметил Зотов.

В свою очередь, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Дмитрий Козлов заметил, что для спокойного передвижения по городу без угрозы штрафов достаточно потратить 10 секунд на оформление пропуска.

«Это упрощает жизнь: люди не стоят в очередях, как при проверке в ручном режиме, не нарушают социальную дистанцию, которой в последнее время уделяют особое внимание», — сказал Козлов.

29 марта в московском регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Позднее к нему присоединились большинство российских регионов. С 15 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице и Подмосковье был введен пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. В случае отсутствия цифрового пропуска нарушителям грозит штраф.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

К

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