В Минтрансе России оценили автоматическую систему проверки пропусков

Система автоматической проверки пропусков удобнее и быстрее, так как пассажиры проходят через турникеты, ни с кем не контактируя. Об этом 28 апреля заявил «Известиям» член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, председатель Общероссийского общества пассажиров Илья Зотов.

«Конечно, такая большая система не могла быть запущена без каких-либо сбоев на старте, но сейчас все шероховатости устранены», — сказал он.

Для того чтобы помочь пассажирам разобраться с добавлением в пропуск данных по карте «Тройка» и социальной карте, появились «желтые зоны», где дежурят контроллеры, объясняющие, как это сделать. Однако данные по картам могут «привязываться» к системе проверки до 5 часов, поэтому лучше сделать всё заранее, отметил Зотов.

В свою очередь, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Дмитрий Козлов заметил, что для спокойного передвижения по городу без угрозы штрафов достаточно потратить 10 секунд на оформление пропуска.

«Это упрощает жизнь: люди не стоят в очередях, как при проверке в ручном режиме, не нарушают социальную дистанцию, которой в последнее время уделяют особое внимание», — сказал Козлов.

29 марта в московском регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Позднее к нему присоединились большинство российских регионов. С 15 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице и Подмосковье был введен пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. В случае отсутствия цифрового пропуска нарушителям грозит штраф.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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