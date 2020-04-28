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МИД сообщил о сохранении сроков очной встречи глав МИД БРИКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сроки проведения очной встречи министров иностранных дел БРИКС в июне пока сохраняются. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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«Только что состоялась очень содержательная, конкретная видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц БРИКС, она состоялась по инициативе РФ. Мы являемся в этом году председателями в БРИКС», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Но она не отменяет полноценного заседания совета глав МИД, подчеркнул министр.

По словам высокопоставленного дипломата, главы МИД стран — членов объединения обсудили ситуацию с односторонними санкциями, мешающими борьбе с пандемией коронавируса, отмечает «РИА Новости».

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решений об отмене саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, которые должны пройти в Санкт-Петербурге летом 2020 года, не принималось.

В объединение в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

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