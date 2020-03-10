Песков заявил об отсутствии намерения отменять саммиты ШОС и БРИКС из-за вируса

Решений об отмене саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, которые должны пройти в Санкт-Петербурге в июле 2020 года, не принималось. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Саммиты ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске — некоторые мероприятия. Пока решений об отмене упомянутых вами мероприятий не принималось», — сказал он.

Саммиты ШОС и БРИКС запланированы на 21–23 июля 2020 года.

Во вторник сообщалось, что XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году, а не в 2020 году на фоне распространения коронавируса.

Ранее не известный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта инфекция распространилась в более чем 100 государствах.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с инфекцией сложилась в Иране, Китае и Южной Корее.

Накануне стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.