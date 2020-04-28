Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель в стране. Об этом во вторник пишет пресс-служба офиса главы государства.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

В соответствии с законом, с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров смогут приобрести исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.