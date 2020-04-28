Прямой эфир

«Гонку героев» во Владивостоке отменять не будут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторы экстремального забега «Гонка героев» во Владивостоке не планируют ее отменять или переносить на другой срок. Соревнования состоятся 25 июля на полигоне «Горностай».

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на представителя «Лиги героев» Наталью Волкову, «Гонка героев» в том же формате: чемпионат, масс-старт и командные соревнования. В мероприятии примут участие военные.

В 2019 году во время соревнований была большая загруженность трассы Владивосток–Шаморы. Это привело к пробкам. В этом году организаторы не исключают, что гонка будет проходить в течение двух дней, чтобы не создавались заторы на дорогах. К участию в мероприятии планируют привлечь 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за опасности распространения коронавируса принято решение о переносе полумарафона «ЗаБег.РФ» с 31 мая на 2 августа. В случае отказа от участия желающим вернут деньги до 26 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Больницу во Владивостоке капитально ремонтируют впервые за 40 лет
На трассе Седанка–Патрокл во Владивостоке начался ремонт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020