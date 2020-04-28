«Гонку героев» во Владивостоке отменять не будут

Организаторы экстремального забега «Гонка героев» во Владивостоке не планируют ее отменять или переносить на другой срок. Соревнования состоятся 25 июля на полигоне «Горностай».

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на представителя «Лиги героев» Наталью Волкову, «Гонка героев» в том же формате: чемпионат, масс-старт и командные соревнования. В мероприятии примут участие военные.

В 2019 году во время соревнований была большая загруженность трассы Владивосток–Шаморы. Это привело к пробкам. В этом году организаторы не исключают, что гонка будет проходить в течение двух дней, чтобы не создавались заторы на дорогах. К участию в мероприятии планируют привлечь 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за опасности распространения коронавируса принято решение о переносе полумарафона «ЗаБег.РФ» с 31 мая на 2 августа. В случае отказа от участия желающим вернут деньги до 26 июля.