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На трассе Седанка–Патрокл во Владивостоке начался ремонт

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Во Владивостоке на трассе Седанка–Патрокл стартовали дорожные работы. Рабочие заливают битумом трещины для более длительного сохранения покрытия дороги.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, специалисты предварительно очищают трещины от пыли и грязи, а после проливают их битумом. Работы на трассе продлятся и на следующей неделе.

В управлении дорог и благоустройства горадминистрации отмечают, что заливка трещин битумом позволяет предотвратить процесс разрушения и попадания влаги в трещины, что позволяет сохранить целостность покрытия на более долгое время.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке с 15 апреля начнется ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонт дорог, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры планируется до середины августа.

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