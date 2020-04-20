Больницу во Владивостоке капитально ремонтируют впервые за 40 лет

Во Владивостоке капитальный ремонт в клинической больнице № 2 завершили на 70%. Масштабные работы проводятся в учреждении впервые за 40 лет.

По данным правительства Приморского края, ремонт продолжают в нейрохирургическом отделении. Там заменили окна и дверные проемы, обновили проводку и установили новую сантехнику. Власти направили на эти цели 29 млн рублей, сообщает Vostokmedia.

Также будут отремонтированы детское инфекционное отделение, четыре отделения травматологии, операционные и пищеблок с заменой всего оборудования.

В 2020 году на ремонт медицинских учреждений в Приморье направили 2 млрд рублей.