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Больницу во Владивостоке капитально ремонтируют впервые за 40 лет

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Во Владивостоке капитальный ремонт в клинической больнице № 2 завершили на 70%. Масштабные работы проводятся в учреждении впервые за 40 лет.

По данным правительства Приморского края, ремонт продолжают в нейрохирургическом отделении. Там заменили окна и дверные проемы, обновили проводку и установили новую сантехнику. Власти направили на эти цели 29 млн рублей, сообщает Vostokmedia.

Также будут отремонтированы детское инфекционное отделение, четыре отделения травматологии, операционные и пищеблок с заменой всего оборудования.

В 2020 году на ремонт медицинских учреждений в Приморье направили 2 млрд рублей.

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