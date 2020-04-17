Оборудование для больниц Калининградской области закупят к началу июля

Медицинские учреждения Калининградской области получат из региональной казны 500 млн рублей на борьбу с COVID-19. Средства направят на закупку 13 видов оборудования, а также медицинских изделий, индивидуальных средств защиты и расходных материалов. Оборудование приобретут до 1 июля.

Дооснащение запланировано в семи клиниках Калининграда и Гусева, наибольшая сумма (почти 300 млн рублей) поступит в Центральную городскую больницу. Об этом пишет Калининград.Ru.

«Также серьезное дооснащение ожидает Областную инфекционную больницу, Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Гусевскую ЦРБ. Кроме того, лабораторное оборудование поставят в Центр специализированных видов медицинской помощи, средства индивидуальной защиты — в Родильный дом № 3. Четырьмя транспортировочными изолирующими боксами и съемными фильтрами для них пополнится Городская станция скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в Калининградской области создают полноценное фабричное производство медицинских масок. Работа будет происходить в специально оборудованном для этого помещении. Пока что маски изготавливают в БФУ имени Канта и кинотеатре швейных предприятий. Также производством занимаются заключенные колонии.

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