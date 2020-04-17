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В России опробован новый метод лечения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса. Об этом 17 апреля сообщил телеканал РЕН ТВ.

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По словам заместителя гендиректора по медицинской части ФМБЦ Юрия Удалова, пациенты с коронавирусом получают лечение в барокамере. К этому методу также были привлечены специалисты из Центра спортивной медицины ФМБА России.

«Дело всё в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект. Поскольку в системе ФМБА России эта методика использовалась еще давно для восстановления спортсменов сборных команд РФ, мы эту методику в течение двух дней, буквально с момента, как были опубликованы эти данные, внедрили. И уже первый пациент получает это лечение в полном объеме», — сказал он.

Суть данного метода — насытить кровь кислородом. Это можно сделать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, через маску или же с помощью барокамеры. Эффективность метода доказана, подчеркнул Удалов. Он подходит для пациентов в состоянии средней тяжести.

В конце марта российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может убить коронавирус.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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