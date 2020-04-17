В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса. Об этом 17 апреля сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам заместителя гендиректора по медицинской части ФМБЦ Юрия Удалова, пациенты с коронавирусом получают лечение в барокамере. К этому методу также были привлечены специалисты из Центра спортивной медицины ФМБА России.

«Дело всё в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект. Поскольку в системе ФМБА России эта методика использовалась еще давно для восстановления спортсменов сборных команд РФ, мы эту методику в течение двух дней, буквально с момента, как были опубликованы эти данные, внедрили. И уже первый пациент получает это лечение в полном объеме», — сказал он.

Суть данного метода — насытить кровь кислородом. Это можно сделать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, через маску или же с помощью барокамеры. Эффективность метода доказана, подчеркнул Удалов. Он подходит для пациентов в состоянии средней тяжести.

В конце марта российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может убить коронавирус.

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