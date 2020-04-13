Капремонт 55 домов завершили в Иркутской области

В Иркутской области капитально отремонтировали 55 многоквартирных домов. Об этом стало известно на селекторном совещании 13 апреля, на котором рассмотрели выполнение поручений, обозначенных в ежегодном послании главы региона на 2020 год.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области, и.о. гендиректора фонда капремонта Вадим Лысов доложил врио губернатора Игорю Кобзеву, что в Иркутске завершены работы в 16 домах. Еще 16 отремонтированы в Нижнеудинске, 14 – в Киренске, по одному и два дома в Байкальске, Бодайбо, Слюдянке, поселках Пивоварихе и Магистральном.

Всего в этом году планируется отремонтировать 1355 многоквартирных домов. Сейчас работы ведутся в 291 из них, объявлены аукционы еще по 400 домам на общую сумму 1,1 млрд рублей. Готовятся к торгам аукционы по 139 домам.

В феврале сообщалось, что минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».