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Рособрнадзор призвал трансформировать ЕГЭ с возможностью выхода в Сеть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Рособрнадзоре заявили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится, однако он должен быть трансформирован с возможностью выхода в интернет. Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. Я уже говорил: при необходимости будем двигать сроки. Единственное, конечно, Единый государственный экзамен тоже должен в будущем трансформироваться. Больше использовать цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в будущем в интернет», — заявил Музаев, выступая на Московском международном салоне образования.

27 апреля председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила зачислять школьников в вузы в этом году без сдачи Единого государственного экзамена в связи со сложившейся обстановкой из-за коронавируса. В качестве критерия отсеивания она предложила учитывать итоги первой и второй сессии, как это делается в ряде зарубежных стран, а также результаты вступительных экзаменов вузов.

Ранее, 22 апреля, замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук заявил, что приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего ЕГЭ.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ (Основной государственный экзамен) перенесли на 9 июня, пишет «Газета.ру». Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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