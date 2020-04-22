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В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подмосковные девятиклассники в этом году напишут основной государственный экзамен (ОГЭ) только по математике и русскому языку. Сдачу экзамена организуют с 9 июня по 31 июля. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

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Она добавила, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) «пройдет штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы», передает телеканал «360».

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.

Кроме того, по ее словам, на начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году отменяется. Призерами признают тех одиннадцатиклассников, которые набрали проходной балл для участия в финале. Они получат соответствующие дипломы.

Министр добавила, что остальные участники регионального этапа, которые набрали проходной балл, смогут сразу участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году.

Ранее, 17 апреля, в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.

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