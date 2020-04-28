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Сотрудникам ВСЖД ежедневно выдают 6 тыс. пар перчаток и 43 тыс. масок

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На Восточно-Сибирской железной дороге принимают комплекс мер для защиты здоровья сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно железнодорожники получают 6,5 тыс. пар перчаток и 43,640 тыс. масок. Это делается в соответствии с требованиями и нормативами Роспотребнадзора.

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Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД, на предприятии сформировали запас средств индивидуальной защиты на 24 дня. Во всех помещениях, где постоянно находятся сотрудники, регулярно проводят проветривание, дезинфицируют ручки, перила и стены, контролируют качество влажной уборки.

На 28 апреля в Иркутской области официально зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией. Четыре человека скончались. 33 человека выздоровели.

27 апреля сообщалось, что Иркутская область вошла в число самых «бесстрашных» регионов в связи с распространением коронавируса. А максимальную обеспокоенность испытывают жители Приволжского федерального округа.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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