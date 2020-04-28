Из больницы в Амурской области сбежал зараженный коронавирусом

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом, который сбежал из инфекционной больницы. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 28 апреля.

Инцидент произошел 26 апреля. Больной сбежал из медучреждения через окно, однако через полчаса был задержан сотрудниками полиции, которые вернули его в больницу.

«В отношении указанного гражданина следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — сказано в сообщении.

Мужчине грозит штраф в размере до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

По данным регионального оперштаба, в Амурской области выявлено 40 случаев новой коронавирусной инфекции, пятеро пациентов поправились.

Накануне сообщалось, что двое пациентов совершили побег из НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге, закрытого на карантин из-за заражения коронавирусом сотрудников и пациентов.