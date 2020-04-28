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Из больницы в Амурской области сбежал зараженный коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом, который сбежал из инфекционной больницы. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник, 28 апреля.

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Инцидент произошел 26 апреля. Больной сбежал из медучреждения через окно, однако через полчаса был задержан сотрудниками полиции, которые вернули его в больницу.

«В отношении указанного гражданина следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — сказано в сообщении.

Мужчине грозит штраф в размере до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

По данным регионального оперштаба, в Амурской области выявлено 40 случаев новой коронавирусной инфекции, пятеро пациентов поправились.

Накануне сообщалось, что двое пациентов совершили побег из НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге, закрытого на карантин из-за заражения коронавирусом сотрудников и пациентов.

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