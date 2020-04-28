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Россияне рассказали о своем отношении к мерам по коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство россиян поддерживают ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМа, результаты которого были опубликованы 28 апреля.

Штампы вируса: уровень знаний о COVID-19 у россиян составил около 8%
Лишь 24% граждан допускают вероятность заражения патогеном, при этом 90% опрошенных согласны соблюдать карантин

Жесткие превентивные меры одобряют 60% респондентов, из них большинство (70%) — лица старше 60 лет. За более мягкие ограничения, которые снизили бы последствия для экономики, но увеличили продолжительность пандемии, выступают 25% опрошенных, большинство их них — граждане в возрасте от 18 до 24 лет (34%).

50% респондентов полагают, что ограничения в их регионе будут сняты в мае, еще 25% — в июне.

Согласно опросу, около половины граждан (48%) опасаются потери работы, дохода и заболевания кого-то из членов семьи. Для 33% опрошенных опасность болезни более значима (33%), чаще об этом заявляли молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и граждане старше 60 лет (44%).

По данным предыдущих опросов, больше всего в России из-за пандемии обеспокоены жители Дальнего Востока и Приволжского федерального округа (ПФО), меньше всего — в Санкт-Петербурге и Северо-Кавказском федеральном округе.

В Москве большинство горожан не возражают против введенных ограничений, при этом согласных соблюдать предписания властей в апреле стало на 9% больше, чем было в марте.

коронавирус

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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