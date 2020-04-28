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Сенатор опроверг слухи о плохом самочувствии Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Heo Ran
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Нет причин полагать, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну нездоровится, рассказал во вторник, 28 апреля, «РИА Новости» руководитель рабочей группы по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко.

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«Мы беседовали с послом КНДР. Если бы у лидера Северной Кореи были бы какие-то проблемы со здоровьем, он бы обязательно нас проинформировал. Поскольку это сделано не было, мы убеждены, что с товарищем Ким Чен Ыном всё хорошо», — заявил Мельниченко.

По словам сенатора, члены Совета Федерации, входящие в группу по сотрудничеству с парламентом КНДР, планируют посетить Северную Корею осенью. Они рассчитывают встретиться в Пхеньяне с руководством Трудовой партии, МИД страны, парламента. Также запланирован концерт русских творческих коллективов в столице республики.

«Если ситуация по коронавирусу не позволит к тому времени провести визит, он состоится, как только ситуация выправится», — отметил Мельниченко.

Он добавил, что члены Совфеда планируют и дальше обсуждать и выстраивать деятельность по сотрудничеству с Верховным народным собранием КНДР.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

27 апреля в Южной Корее опровергли предположения о гибели лидера КНДР. Отмечалось, что глава соседнего государства находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.

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