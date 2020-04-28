Музей истории денег открывает выставку «Знаки Победы»

Новая выставка открылась в доме фондовых капиталов «Знаки Победы». В экспозиции редкие предметы времен Великой Отечественной. Это награды, банкноты, марки и продовольственные карточки. Лично посетить музей пока нельзя, только виртуально. К 75-летию Победы петербургский монетный двор выпустил новую коллекцию. Памятные жетоны отчеканили в начале этой недели. Приобрести их можно будет, когда Музей истории денег снова откроют.