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Минобороны опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе

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Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году — в честь 75-летия памятной даты.

Недалеко от города Торгау войска Красной армии 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева встретились с союзными войсками 12-й армии США под командованием генерала Омара Брэдли.

Редкие кадры взяты из семейных архивов полководцев Ивана Конева, Алексея Жадова, Глеба Бакланова, Александра Родимцева.

На сайте военного ведомства также опубликована часть письма рядового американского солдата Джозефа Половски маршалу Коневу — где он напомнил о важности сохранить клятву жить в мире, данную на реке Эльбе.

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