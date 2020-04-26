В России стартовала акция «Библионочь-2020»

В России стартовала традиционная «Библионочь-2020». В этом году акция, посвященная 75-летию Великой Победы, проходит в виде онлайн-марафона.

Известные артисты читают отрывки из книг и стихи о войне, а также личную переписку солдат и военную корреспонденцию. Некоторые рассказывают истории своих близких.

Вы тоже можете присоединиться к онлайн-марафону. Достаточно прочитать отрывок из книги о войне или фронтового письма.

Видео нужно выложить в соцсети с хештегом #75словПобеды.