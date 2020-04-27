Аттракционы начали демонтировать в одном из парков Челябинска

В городском саду имени Пушкина в Челябинске приступили к демонтажу колеса обозрения. Причиной стало завершение сроков эксплуатации аттракциона.

Как рассказал директор муниципального автономного учреждения «Горсад имени Пушкина» Игорь Клеин, колесу уже более 40 лет. В 2019 году оно не прошло сертификацию, однако, по словам Клеина, «сейчас только до него дошли руки», пишет сайт 1obl.ru со ссылкой на bfm74.ru.

В марте сообщалось, что в Тюмени этой весной планируют открыть всесезонное колесо обозрения. Высота аттракциона должна составить 52 м. Украшением станут музыкальные часы и иллюминация, а закрытые кабинки будут оснащены системой кондиционирования, поэтому смотреть на город с высоты птичьего полета будет комфортно в любую погоду круглый год.