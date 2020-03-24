Прямой эфир

Старые аттракционы демонтировали в парке Толстого в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске в парке имени Толстого убрали старые аттракционы, стоявшие здесь еще с советских времен: «Вихрь», «Орбита», «Солнышко» и «Карнавал». Их признали ветхими.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», многие жители города выразили недовольство подобным преобразованием. Однако от аттракционов избавились в том числе и потому, что они могли быть небезопасны из-за своей изношенности.

Осенью в парке железнодорожников в Фокинском районе Брянска открыли новый детский городок. Идея о его создании принадлежала местным жителям. Стоимость городка составила около 2,5 млн рублей. Там установили качели и карусели, комплекс для занятий гимнастикой, полосу препятствий, песочный дворик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стихийная свалка возникла возле брянского Кургана Бессмертия
Общественный транспорт дезинфицируют в Брянске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020