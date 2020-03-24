Старые аттракционы демонтировали в парке Толстого в Брянске

В Брянске в парке имени Толстого убрали старые аттракционы, стоявшие здесь еще с советских времен: «Вихрь», «Орбита», «Солнышко» и «Карнавал». Их признали ветхими.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», многие жители города выразили недовольство подобным преобразованием. Однако от аттракционов избавились в том числе и потому, что они могли быть небезопасны из-за своей изношенности.

Осенью в парке железнодорожников в Фокинском районе Брянска открыли новый детский городок. Идея о его создании принадлежала местным жителям. Стоимость городка составила около 2,5 млн рублей. Там установили качели и карусели, комплекс для занятий гимнастикой, полосу препятствий, песочный дворик.