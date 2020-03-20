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Стихийная свалка возникла возле брянского Кургана Бессмертия

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Жителей Брянска возмутила стихийная свалка в районе Кургана Бессмертия в Советском районе. Фотографии были опубликованы в соцсети 19 марта.

Горы отходов выросли на участке напротив площади Воинской славы. Горожане надеются, что чиновники и коммунальщики наведут порядок.

Интернет-газета «Брянские новости» напоминает, что власти Брянска запланировали три общегородских субботника, которые в преддверии 70-й годовщины Победы должны пройти 28 марта, а также 11 и 25 апреля.

Курган Бессмертия — мемориальный комплекс павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ставший одним из символов города. Представляет собой искусственную земляную насыпь в виде пятигранного холма общим объёмом свыше 20 тыс. куб. метров и высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды.

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