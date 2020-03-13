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Около 1,5 тыс. свалок ликвидировали в Ростовской области

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В 2019 году в Ростовской области ликвидировали 1,5 тыс. свалочных очагов. В регионе остается 204 свалки.

По данным правительства области, с выявлением свалочных очагов на данный момент проблем нет. Муниципалитеты ликвидируют те свалки, которые можно устранить в кратчайшие сроки. Об этом сообщает RostovGazeta.

За неуборку территорий в 2019 году составили 6,6 тыс. протоколов на общую сумму 35,5 млн рублей. В отношении должностных лиц составлено более 280 протоколов.

11 марта сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Береговой нашли свалку из цветов. Ее устроили продавцы оптовой базы, сообщили местные жители.

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