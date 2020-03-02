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Рекультивация свалки под Томском завершится в 2028 году

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Власти Томска и Томской области выделили более 74 млн рублей на первый этап рекультивации полигона бытовых отходов около села Новомихайловка в Томском районе. Там скопилось около 34 млн куб. м мусора за 20 лет.

Работы на свалке в рамках нацпроекта «Экология» пройдут в два этапа: технический и биологический. С 2020 по 2024 годы потратят 443 млн рублей из областного и государственного бюджетов. Рекультивация полностью завершится к 2028 году, отмечает РИА «Томск».

Всего на реализацию муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности» в ближайшие три года муниципалитет направит 768,6 млн рублей.

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