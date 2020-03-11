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Свалку из цветов нашли в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону на Береговой улице обнаружили свалку из цветов. Их туда приносят продавцы оптовой базы, пишут местные жители в одном из городских пабликов.

Всего очевидцы насчитали более 10 больших пакетов и коробки. Автор фото подписал его как «Печальные отголоски 8 марта». Пользователи в комментариях обвинили продавцов в завышении цен на праздник, из-за чего реализовать весь товар у них не получилось, отмечает RostovGazeta.

3 марта сообщалось, что в 2020 году букет к 8 марта обойдется на 10-15% дороже, чем годом ранее. Это в том числе связано с тем, что цветы из Южной Америки подорожали из-за плохих погодных условий на этом материке.

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