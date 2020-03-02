Мешки с детскими медкартами нашли на свалке в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре в частном секторе нашли сваленные в огромную кучу мешки с медицинскими картами из детской поликлиники. Это обнаружили местные жители.

Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня» карты принадлежат людям 1980-х годов рождения. Районная прокуратура начала проверку.

Главный врач Николаевской ЦРБ Анжела Кондакова сообщила агентству, что документы действительно были подготовлены на утилизацию. Поскольку в городе нет полигона, их планировали сжечь в печах частного сектора. Почему информация стала доступна для всех, Кондакова не смогла пояснить.

К настоящему моменту медицинские карты утилизировали.