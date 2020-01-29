Россияне обнаружили в электронных медкартах несуществующие диагнозы

Россияне обнаружили ложные диагнозы в своих электронных медкартах. По словам пользователей, они проверили личный кабинет и увидели, что записей к врачу гораздо больше, чем было на самом деле. К тому же лечили многих от несуществующих болезней. Приписанные диагнозы россияне обсуждают в Twitter. Участники беседы в соцсети сошлись во мнении, что таким образом врачи пытаются заработать. Кто-то, правда, предположил, что медики вносят в базы данных дополнительных пациентов, чтобы уделять больше времени тем, кто действительно пришел на прием.