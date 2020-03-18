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Нелегальные свалки мусора ликвидируют в Южно-Сахалинске

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На ликвидацию несанкционированных свалок в Южно-Сахалинске из муниципального бюджета выделят около 25 млн рублей. Работы проведут до декабря 2020 года.

В обязанности подрядчика входит уборка труднодоступных мест и вынос отходов вручную в места, к которым возможен подъезд техники для погрузки, а также очистка территорий после уборки мусора, сообщает ИА SakhalinMedia. Санитарная очистка территории после уборки включает в себя: смет, сбор мелкого мусора в радиусе 10 м от свалки с дальнейшей погрузкой. Собранные отходы будут передавать специализированной организации.

Напомним, в Башкирии из 2918 несанкционированных свалок силами муниципалитетов ликвидировано лишь 414. На более быстрые темпы работ не хватает денежных средств. Как правило, мусор с более мелких свалок перевозят на крупные. В рамках проекта «Чистая страна» подлежат ликвидации все скопления отходов, расположенные в черте городов.

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