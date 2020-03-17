Общественный транспорт дезинфицируют в Брянске

В связи с угрозой распространения коронавируса в Брянске провели санитарную обработку автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Об этом сообщили в отделе по транспорту городской администрации.

Уборку проводили с использованием дезинфицирующих средств. Также усилен предрейсовый медицинский контроль водительского и кондукторского состава. Медики проверяют, нет ли у работников симптомов ОРВИ, передает NASHBRYANSK.RU.

В конце декабря 2019 года сообщалось, что в Брянск доставили 102 новых автобуса, которые передали пассажирскому автотранспортному предприятию. 65 машин купили у белорусского МАЗа. Остальные — у российского ЛиАЗа.