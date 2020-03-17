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Ежедневную дезинфекцию начали проводить в автобусах в Магадане

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Ежедневную дезинфекцию транспорта ввели в Магадане в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Специалисты в специальных костюмах после рейсов обрабатывают поручни, сиденья, окна и потолок.

Рекомендации перевозчикам выдал Роспотребнадзор. Ранее дезинфекция транспортных средств проводилась по мере необходимости. Теперь салон обрабатывают специальным раствором в ежедневном режиме, сообщает ИА MagadanMedia. Меры принимаются в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также в связи с угрозой распространения коронавируса.

Особое внимание уделяется сидениям и поручням, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. На 17 марта выявлено более 184 тыс. случаев заболевания. Умерли почти 7,2 тыс. человек. 16 марта в Москве запретили массовые уличные мероприятия, а также мероприятия численностью более 50 человек в помещениях. Ограничения затронут театры и кинотеатры. При этом источники опровергают введение в столице жесткого карантина.

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