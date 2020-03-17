«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» в течение месяца начнет выполнять тестирование на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 17 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, тестирование будет платным, а цена на него фиксированная для всех регионов. Она будет объявлена ближе к запуску нововведения. Результаты анализов можно будет получить через два дня и более. Список медицинских офисов, предоставляющих данную услугу, будет размещен на сайте компании. Производитель теста — ФГБУ ЦСП Минздрава России.

Как сообщает ТАСС, к проведению исследования будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. В целях снижения рисков заражения при контакте медицинский офис будет принимать не более трех пациентов в помещении одновременно.

Тестирование будет проводиться на основании ПЦР (полиразмерной цепной реакции). Этот же метод используется государственными медицинскими учреждениями, где можно сдать анализы бесплатно.

В столице тест на коронавирус можно сдать в больнице ЦКБ РАН в Коммунарке и в Инфекционной клинической больнице № 1. По данным сайта Минздрава, сейчас самостоятельная сдача анализов на COVID-19 не предусмотрена, она назначается медицинскими работниками в случае прибытия человека из эпидемиологически неблагополучных стран или контакта с вернувшимися из-за границы и зараженными в течение двух недель.

Ранее, 16 марта, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о наличии в России трех тест-систем для диагностики коронавируса и ведущихся разработках четвертой.Также она отметила, что после регистрации новой тест-системы журналисты будут проинформированы о принципе ее работы. Кроме того, вице-премьер заверила, что в России нет дефицита тест-систем и что само исследование будет бесплатным.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с заражением коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.