Дезинфекцию автобусов и автовокзала проводят в Липецке

В рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса проводится дезинфекция общественного транспорта Липецкой области. На предприятии МУП «Липецкий пассажирский транспорт» представителям СМИ показали, какую процедуру проходит каждый из 500 автобусов, выходящих на линию.

Как пишет Lipetskmedia, специальными растворами обрабатывают и помещения городского автовокзала. Зал ожидания, кресла, ручки дверей, полы и стены протираются ежедневно и несколько раз в день. Особое внимание уделяется автобусам. Перед каждым пригородным и междугородним рейсом они дезинфицируются.

7 марта стало известно, что в Липецке зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. Все заболевшие были госпитализированы в отдельные боксы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В этот же день глава местной администрации Игорь Артамонов призвал жителей региона не поддаваться панике из-за информации о выявлении инфицированных.