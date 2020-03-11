Прямой эфир

Дезинфекцию автобусов и автовокзала проводят в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса проводится дезинфекция общественного транспорта Липецкой области. На предприятии МУП «Липецкий пассажирский транспорт» представителям СМИ показали, какую процедуру проходит каждый из 500 автобусов, выходящих на линию.

Как пишет Lipetskmedia, специальными растворами обрабатывают и помещения городского автовокзала. Зал ожидания, кресла, ручки дверей, полы и стены протираются ежедневно и несколько раз в день. Особое внимание уделяется автобусам. Перед каждым пригородным и междугородним рейсом они дезинфицируются.

7 марта стало известно, что в Липецке зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. Все заболевшие были госпитализированы в отдельные боксы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В этот же день глава местной администрации Игорь Артамонов призвал жителей региона не поддаваться панике из-за информации о выявлении инфицированных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
В школах Липецкой области объявили двухнедельный карантин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020