Равный счет: расселение аварийного жилья хотят ускорить

Для выполнения плана по расселению аварийных домов в ближайшие годы потребуется дополнительное финансирование. Об этом говорится в письме Минстроя о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», направленном в адрес Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Копия документа есть в распоряжении «Известий». Министерство предлагает равномерно распределить финансирование программы, рассчитанное до 2024-го, — по 90,28 млрд рублей в год. Мера позволит не только выполнить план, но и перевыполнить его. Также реализация программы позволит поддержать девелоперов и строительную отрасль в кризисное время, считают эксперты.

Равные доли

Финансирование, предусмотренное на реализацию программы расселения аварийного жилья, в паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» распределено до 2024 года по нарастающей. С 2019-го по 2021 год из федерального бюджета ежегодно выделяется по 35,4 млрд рублей. С 2022-го по 2023-й на эти цели запланировано по 111 млрд рублей в год, а в 2024 году — 103,6 млрд рублей. Общее финансирование проекта превышает 500 млрд рублей, из них более 430 млрд — из федеральной казны. До конца 2024 года 530 тыс. человек должно быть переселено из 9,5 млн кв. м аварийного жилья, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Однако для выполнения планов до 2023 года требуется дополнительное финансирование. Об этом говорится в письме Министерства строительства и ЖКХ о ходе реализации нацпроекта, направленном в адрес Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (копия документа есть у «Известий»).

Ведомство для решения проблемы предлагает распределить финансирование программы равномерно с 2021-го — по 90,28 млрд в год, говорится в письме. Это позволит ускорить расселение аварийного жилья, считают в министерстве. Мера даст возможность не только выполнить план, но и перевыполнить его: в 2021-м — в 2,1 раза, в 2022-м — в 1,6 раза.

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Предложения «по источнику финансового обеспечения перераспределения бюджетных ассигнований» Минстрой направил в Минфин на согласование, говорится в письме. Там «Известиям» на запрос на момент публикации не ответили.

В Минстрое «Известиям» пояснили, что в настоящий момент предложения ведомства находятся на рассмотрении правительства.

Сейчас в стране расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, напомнил эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Распределение финансирования программы равномерно по годам разумно, считает депутат Госдумы, член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

— Мы говорили об этом еще год назад. Это было бы разумно, поскольку, в первую очередь, это помощь людям. Дома были признаны аварийными еще до 2017 года — значит, граждане уже несколько лет ждут переселения. Логично было бы сделать это в ближайшие годы, а не дожидаться 2024-го , — сказал парламентарий «Известиям».

По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, такое распределение бюджета позволит регионам более равномерно планировать программы расселения аварийного жилья, а также ускорить переселение граждан.

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— Эта мера позволит упростить решение проблемы в долгосрочной перспективе, а также расселять больше домов в ближайшие годы, — отметила она.

Равномерное распределение средств, безусловно, поможет в скором времени решить квартирный вопрос тем, кто нуждается в расселении, а также позволит оказать поддержку строительной отрасли в кризисное время , считает управляющий партнёр, акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

— В ближайшие годы объем строительства и ввода коммерческого жилья снизится. Девелоперы в этому году откажутся от вывода на рынок новых проектов, и в этих условиях дополнительная загрузка строительных мощностей за счёт госзаказа — хороший шаг, — объяснил он.

Причем выполнение госзаказов позволит загрузить работой не только девелоперов, но и компании смежных сфер — подрядные организации, производителей стройматериалов, металлургов, транспортные компании, которые будут активно конкурировать за такие заказы, считает Олег Колченко.

— В целях поддержки строительной отрасли в условиях экономического спада из-за пандемии программа расселения аварийного жилого фонда может быть ускорена. Такие планы действительно есть, — сказал «Известиям» член комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Александр Якубовский.

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С учетом увеличения авансирования по госзаказам — как одной из мер господдержки строительной отрасли, ускорение программы по расселению аварийного жилья способно еще более эффективно поддержать отрасль, высказал мнение парламентарий.

Возможные проблемы

Объем аварийного жилищного фонда сокращается, по крайней мере, если говорить о том, который был выявлен официально, отметила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

— В числе основных проблем — жалобы на качество предоставляемого жилья переселенцам. Но и то, число этих жалоб постепенно сокращается. Мы держим этот вопрос на постоянном контроле, — сказала она.

Выполнение программы традиционно близко к 100% только по отчетам, однако объем аварийного жилья в стране на самом деле долгие годы не идет на убыль, сказала член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

В действительности официально признается аварийными гораздо меньше домов, чем есть на самом деле, отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

— Поскольку региональные власти рассчитывают именно на тот бюджет, который выделяется. На самом деле средств нужно в 6-7 раз больше, — оценил он.

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Однако, по мнению Дмитрия Ионина, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, финансирование программы расселения аварийного жилья, наоборот, может сократиться. У государства есть более приоритетные задачи, например, поддержка людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации из-за существенного снижения доходов, объяснил парламентарий.

Однако его коллега Илья Осипов заявил, что пока серьезных обсуждений на эту тему в Госдуме не слышал. Он отметил, что до сих пор неизвестна глубина кризиса и поражения экономики, поэтому непонятно, насколько сократится налогооблагаемая база и придется ли из-за этого урезать бюджетирование госпрограмм.