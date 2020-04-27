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В Петербурге умерла заразившаяся коронавирусом сотрудница скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Санкт-Петербурге скончалась сотрудница Городской станции скорой помощи, ранее у женщины обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению 27 апреля.

«Нет выводов комиссии, что она умерла от коронавируса. Она вообще не работала с пациентами, а принимала звонки. Нельзя говорить, что она могла с кем-то контактировать», — сообщили в комитете ТАСС.

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Накануне в Мариинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о возможном заражении коронавирусом почти 50 сотрудников. В городе уже скончались два врача — завотделением в Александровской больнице, нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов и врач Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, а также четыре медсестры. У всех тест на коронавирус был положительным.

Ранее в апреле российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках.

По состоянию на 27 апреля, в Санкт-Петербурге коронавирус обнаружен у 3238 человек. Из них 489 пациентов выздоровели, 27 — скончались. По информации Роспотребнадзора, инфекция может быть у половины жителей города, но проявляться бессимптомно.

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Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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