Прямой эфир
Сюжет:

В Петербурге власти разрешили поездки на дачи в Ленобласти

0
Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти договорились о поездках горожан на дачи в майские праздники. Об этом сообщается в понедельник, 27 апреля, на сайте администрации города.

Врачи без больниц: число обращений к онлайн-кардиологам выросло втрое
Самыми популярными на удаленке также оказались терапевты, педиатры, гинекологи и эндокринологи

«Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились о беспрепятственных поездках петербуржцев на дачные и садовые участки в майские праздники при соблюдении определенных условий», — говорится в сообщении.

Граждане должны иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок или договор аренды. А все покупки перед поездкой нужно сделать в магазинах Петербурга, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Горожане могут поехать на дачу на личном транспорте. При этом не нужно делать остановок в населенных пунктах области. Также в администрации рекомендовали минимизировать контакты с соседями. Покинуть садовый участок можно только в случае крайней необходимости, пишет RNS.

С начала мая в Ленобласти заработают 35 амбулаторий рядом с садоводствами. Для получения медпомощи необходимо предоставить медицинский полис.

В настоящее время в Петербурге действует режим самоизоляции. Жители города могут выходить на улицу только для покупки продуктов и лекарств. Все массовые мероприятия в городе отменены, рестораны и кафе не работают.

Людей призывают оставаться в самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. В группе риска находятся люди старшего возраста и лица с хроническими заболеваниями.

Ранее в этот же день в городском управлении Роспотребнадзора заявили, что почти половина жителей Санкт-Петербурга являются бессимптомными носителями коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

К

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко заявила о спаде эпидемии коронавируса в Москве к середине мая
В московском метро начали установку бесконтактных санитайзеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020