В Петербурге власти разрешили поездки на дачи в Ленобласти

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти договорились о поездках горожан на дачи в майские праздники. Об этом сообщается в понедельник, 27 апреля, на сайте администрации города.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились о беспрепятственных поездках петербуржцев на дачные и садовые участки в майские праздники при соблюдении определенных условий», — говорится в сообщении.

Граждане должны иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок или договор аренды. А все покупки перед поездкой нужно сделать в магазинах Петербурга, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Горожане могут поехать на дачу на личном транспорте. При этом не нужно делать остановок в населенных пунктах области. Также в администрации рекомендовали минимизировать контакты с соседями. Покинуть садовый участок можно только в случае крайней необходимости, пишет RNS.

С начала мая в Ленобласти заработают 35 амбулаторий рядом с садоводствами. Для получения медпомощи необходимо предоставить медицинский полис.

В настоящее время в Петербурге действует режим самоизоляции. Жители города могут выходить на улицу только для покупки продуктов и лекарств. Все массовые мероприятия в городе отменены, рестораны и кафе не работают.

Людей призывают оставаться в самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. В группе риска находятся люди старшего возраста и лица с хроническими заболеваниями.

Ранее в этот же день в городском управлении Роспотребнадзора заявили, что почти половина жителей Санкт-Петербурга являются бессимптомными носителями коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.