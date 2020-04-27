Матвиенко заявила о спаде эпидемии коронавируса в Москве к середине мая

К середине мая в Москве должен произойти спад заболеваемости COVID-19. Об этом 27 апреля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы все ожидаем скорейшего завершения роста заболевания коронавирусом. По оценкам специалистов, в Москве это произойдет в середине мая, в регионах позднее», — сказала она журналистам в ходе онлайн-конференции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, за последние сутки в столице вылечились 349 пациентов.

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