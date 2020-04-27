Посол в Сирии рассказал об активности боевиков в Идлибе на фоне COVID-19

Ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной несмотря на пандемию коронавируса, террористы продолжают устраивать провокации. Об этом сообщил российский посол в САР Александр Ефимов 27 апреля.

«Внимание с идлибской проблемы никуда не переключилось, ведь нападения и провокации со стороны незаконных вооруженных формирований продолжаются», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

При этом опасный всплеск напряженности удалось предотвратить благодаря договоренностям президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, достигнутым 5 марта. При этом боевики пытаются сорвать выполнение договоренности, «а потом снова строить из себя «жертву кровавого режима», добавил дипломат.

В начале марта лидеры Турции и России встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов.

В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Пятая такая операция прошла 22 апреля на трассе М4, которая соединяет Латакию и Алеппо. По словам представителя российской военной полиции Андрея Иванова, местные жители воспринимают российско-турецкое сотрудничество позитивно.