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В Сирии разворачивают изоляторы для больных коронавирусной инфекцией

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Фото: РЕН ТВ
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В Сирии принимают меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Армия САР разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на COVID-19. Мобильные бригады сирийских вирусологов выявляют больных на блокпостах на ключевых трассах страны.

Один из таких обсерваторов находится в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, который чуть больше полугода назад был освобожден от боевиков. Он представляет собой две палатки и стационар, здесь обследуют людей из ближайших провинций — Хамы, Идлиба и других.

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Пациентов с кашлем и температурой оставляют здесь и наблюдают, если состояние больного ухудшается, его отправляют в центральный госпиталь в Хаме или Хомсе, если становится лучше, отправляют его на домашнее лечение, об этом рассказал журналистам военный врач сирийской армии Мухаммед Ахмед.

Пациентов наблюдают здесь более двух суток. Пока отсюда не увозили ни одного госпитализированного с подтвержденным коронавирусом. Специальные отделения для людей с подозрением на коронавирус развернули на всех подконтрольных правительству Сирии территориях.

Медики борются с распространением вируса не только в условиях стационаров, но и на оживленных трассах. На крупных блокпостах между провинциями водителей встречают не только военнослужащие, но и гражданские вирусологи. Один из таких постов организован на границе провинций Хама и Латакия. Здесь измеряют температуру всем проезжающим.

По данным Минздрава Сирии, всего в стране инфицированы 42 человека, выздоровели шесть пациентов, трое умерли. Согласно информации межведомственных координационных штабов России и Сирии, власти республики прилагают значительные усилия по купированию угрозы в подконтрольных правительству районах.

Организация Объединенных Наций (ООН) глубоко обеспокоена ситуацией в сирийском лагере беженцев «Рукбан» в связи с нехваткой продовольствия и медицинской помощи.

22 апреля в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии сообщалось, что МИД Сирии направил в ООН официальный запрос на изучение в «Рукбане» реальной ситуации с распространением COVID-19.

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