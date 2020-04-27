Число кибератак на образовательные учреждения выросло в четыре раза

После перехода на дистанционное обучение число кибератак на образовательные учреждения за апрель выросло в четыре раза. Об этом 27 апреля сообщили «Известиям» в компании Infosecurity a Softline Company.

По словам менеджера по развитию продуктов компании Александра Ненахова, резкий рост удивил даже опытных специалистов в области информационной безопасности.

«Чаще всего атаки на информационные системы школ и вузов совершаются с целью кражи персональных данных и контактной информации учащихся с целью их дальнейшего использования, например, в социальной инженерии. Палки в колеса Министерству образования вставляют и так называемые пранкеры, которые пользуются уязвимостями в используемых для онлайн-обучения платформах, внедряясь в чаты и конференции и мешая учебному процессу. Не многие учителя являются опытными пользователями таких приложений, чем и пользуются шутники», — рассказал Ненахов.

Эксперт отметил, что атаки киберпреступников, использующих методы социальной инженерии, могут представлять реальную опасность для школьников. Мошенники способны получить доступ к конфиденциальной и персональной информации, а их манипуляции могут оказать влияние на еще не сформированную психику подростков, подталкивая их совершению необдуманных поступков, в частности саморазрушающего или криминального характера.

Чтоб оградить несовершеннолетних от действий киберпреступников, родители, учителя и руководители образовательных учреждений должны соблюдать необходимые правила цифровой гигиены. В их число входят строгое выполнение требований по безопасному подключению к online-ресурсам и наличие обновленного антивирусного программного обеспечения в школе и дома. Контроль за киберугрозами необходимо осуществлять также на уровне школ, районных отделов образования и министерств образования.

«Важно также повышать грамотность школьников в вопросах обеспечения информационной безопасности. Дети должны знать, что недопустимо указывать свои персональные данные и учетные записи на сторонних ресурсах, важно тщательно проверять адреса сайтов во избежание перехода на фишинговые ресурсы и не переходить по ссылкам, не удостоверившись в их безопасности, даже если сообщение пришло от знакомого», — подчеркнул Ненахов.

Он напомнил, что важным этапом защиты является доверие к родителям со стороны школьника.

В связи с распространением коронавируса в России учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. При этом социологи отмечают повысившуюся нагрузку на родителей в период самоизоляции. Особенно тяжело, согласно результатам исследования социологического центра «Платформа», при домашнем режиме обучения приходится родителям младших школьников.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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