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В Москве задержаны продававшие цифровые пропуска за 3,5 тыс. рублей мошенники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве были задержаны мошенники, которые продавали цифровые пропуска для жителей столицы и Подмосковья за 3,5 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Оперативниками совместно с представителями департамента информационных технологий города Москвы и компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, установлено, что злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер», ― цитирует ее «РИА Новости».

Волк отметила, что стоимость одного такого пропуска составляла 3,5 тыс. рублей. Подозреваемые просили предоставить паспортные данные, а также информацию об автомобильных номерах, причем после получения денег злоумышленники переставали выходить на связь.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты банковские карты, компьютерная техника и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Похже из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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