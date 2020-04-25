В Москве создали сервис по проверке пропусков для организаций

На платформе Московского инновационного кластера заработала система проверки электронных пропусков для сотрудников столичных организаций. Об этом сообщается на сайте городской мэрии в субботу, 25 апреля.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, как пользоваться новинкой. Необходимо внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников.

«Если неточностей не обнаружено, платформа оповестит об этом руководителя и предложит ознакомиться с информацией о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса», — приводит слова Фурсина сайт городского правительства.

Чиновник добавил, что недостоверные сведения могут стать причиной аннулирования цифровых пропусков и поставить под угрозу бесперебойную работу предприятий. Если несоответствие данных обнаружено, руководителю необходимо через сервис подать информацию о своих сотрудниках, чтобы избежать аннулирования пропусков.

«Проведенная проверка выявила, что у ряда организаций количество выданных цифровых пропусков для работающих превышает число сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, заявленное самими работодателями», — отметил Фурсин.

По словам главы департамента, помимо онлайн-сервиса на платформе i.moscow создан специальный кол-центр. Его специалисты обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить эти проблемы.

О запуске сервиса стало известно накануне.

Период с 30 марта по 30 апреля объявлен в России нерабочим с сохранением зарплат. Работают только некоторые организации, среди которых магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки, зоотовары, больницы. Некоторые работодатели перевели сотрудников на удаленный режим.

С 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже этому примеру последовали и другие регионы страны.

С 15 апреля столичном регионе заработала система электронных пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Гражданам, которые вынуждены ездить на работу, можно получить специальные пропуска. С 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. С 22 апреля ведется автоматический контроль передвижения граждан.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.