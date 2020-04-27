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Песков сообщил об отсутствии согласованности по дате саммита Совбеза

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Дата саммита лидеров «ядерной пятерки» Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) в формате видеоконференции пока не согласована. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Саммит Совбеза не согласован», — отметил Песков.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал, что онлайн-конференция нужна для того, чтобы лидеры «ядерной пятерки» могли произнести свои подходы по коронавирусу в дополнение к тому, что уже было озвучено G20 и Генеральной Ассамблеей ООН.

Лавров выразил надежду, что очный саммит СБ ООН пройдет в этом году и «будет полезен для всего мирового сообщества». Он считает, что повестка должна касаться вопросов «глобальной безопасности во всех измерениях».

22 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предстоящая видеоконференция «ядерной пятерки» не отменяет проведение очного саммита. Однако, по его словам, на данный момент проделано недостаточно для того, чтобы назвать дату проведения этой встречи.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

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