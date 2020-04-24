В МИД Ирана заявили об отсутствии у страны ядерного оружия

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 24 апреля в своем Twitter заявил об отсутствии у страны ядерного оружия.

«У Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, «предназначенных для перевозки» такого ужасного оружия», — написал он в ответу на критику запуска Ираном ракеты-носителя с военным спутником.

22 апреля стало известно, что Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Аппарат был выведен Корпусом стражей исламской революции на орбиту высотой 425 км при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Qased.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео выразил сомнение в том, что недавний вывод Ираном военного спутника на орбиту соответствовал ранее принятым резолюциям ООН. Также он заявил, что Тегеран должен понести ответственность за свои действия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что обвинения США в адрес Ирана бездоказательны. Она добавила, что российский МИД квалифицирует действия американских властей как «нечистоплотные», которые доказали свою полную несостоятельность.