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Захарова заявила о бездоказательности обвинений США в адрес Ирана

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Обвинения США в адрес Ирана в связи с запуском Тегераном военного спутника бездоказательны. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Далеко не первый раз государство, грубо попирающее нормы международного права и нарушающее резолюции СБ ООН 2231, пытаются отвести от себя международное осуждение, обвиняя Иран, бездоказательно, в несоблюдении требований Совета Безопасности», ― сообщила она журналистам.

Захарова подчеркнула, что российский МИД квалифицирует действия американских властей как «нечистоплотные», которые доказали свою полную несостоятельность.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства добавила, что условия иранской ядерной сделки не ограничивают республику в праве осваивать мирный космос. При этом она отметила, что Иран не разрабатывает баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие.

Накануне стало известно, что Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Аппарат был выведен Корпусом стражей исламской революции на орбиту высотой 425 км при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Qased.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео выразил сомнение в том, что недавний вывод Ираном военного спутника на орбиту соответствовал ранее принятым резолюциям ООН. Также он заявил, что Тегеран должен понести ответственность за свои действия.

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