МИД Ирана не увидел противоречия резолюциям СБ ООН в запуске спутника

Ни одна резолюция Совета Безопасности ООН не запрещает выводить военные спутники на земную орбиту. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави от 23 апреля.

«Ни одна резолюция не мешает Ирану запускать спутники в космос, обращение США к резолюции 2231 (СБ ООН) неуместно», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Аппарат был выведен Корпусом стражей исламской революции на орбиту высотой 425 км при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Qased.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео выразил сомнение в том, что недавний вывод Ираном военного спутника на орбиту соответствовал ранее принятым резолюциям ООН. Также он заявил, что Тегеран должен понести ответственность за свои действия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что обвинения США в адрес Ирана бездоказательны. Она добавила, что российский МИД квалифицирует действия американских властей как «нечистоплотные», которые доказали свою полную несостоятельность.