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Общее число зараженных COVID-19 в Забайкалье превысило 100 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Забайкалье увеличилось за прошедшие сутки на 13 человек и превысило 100 с момента начала пандемии COVID-19. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Всего на территории края зафиксировано 103 заболевших. Отмечается, что 16 из них несовершеннолетние. Еще 16 человек уже выписаны из больниц.

6 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказала, что пика заражения коронавирусом не произойдет, если не будет срыва на майские праздники. Попова подчеркнула, что срыв — это на сегодняшний момент самый большой риск. По ее словам, это приведет к откату на более ранний этап.

24 апреля глава Роспотребнадзора напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.

По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели. В Нижегородской области, по последним данным, 1367 инфицированных и восемь человек умерли.

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