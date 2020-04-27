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Минобороны завершит строительство шести медцентров до конца недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минобороны планирует завершить строительство и сдать в эксплуатацию шесть медицинских центров до конца недели.

По информации военного ведомства, будут сданы объекты в Подольске, Смоленске, Ростове, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.

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В данный момент идет отделка корпусов и благоустройство территории.

В центры привозят медицинскую технику, включая оборудования для рентгена, аппараты ИВЛ и УЗИ, компьютерные томографы. Работы по строительству медцентров проводятся в круглосуточном режиме в три смены, в них задействовано свыше 12 тыс. человек.

На сегодня сданы и укомплектованы два медцентра, расположенные в Одинцове и Нижнем Новгороде — они уже полностью готовы к работе.

Сейчас Минобороны возводит 16 центров военной медицины в 15 регионах страны. После завершения строительства медучреждения будут готовы принять 1,6 тыс. пациентов.

Срок возведения каждого объекта составляет от 41 до 56 суток. Общая площадь комплексов — 115 тыс. кв. м. Окончание всех работ запланировано на 15 мая.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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