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Еще семь отделений больницы Владивостока закрыли из-за очага COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще семь отделений Владивостокской клинической больницы № 2 закрыли на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом со ссылкой на представителя медучреждения сообщили «РИА Новости».

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Отмечается, что закрыты три травматологических, два нейрохирургических, детское ортотравматологическое и отделение сосудистой хирургии в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

22 апреля сообщалось об обнаружении крупного очага коронавирусной инфекции во Владивостокской больнице № 2, рассчитанной на тысячу коек. Там диагноз COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

23 апреля стало известно, что Приморский краевой онкологический диспансер работает в ограниченном режиме из-за нескольких врачей, контактировавших с зараженными коронавирусом.

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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