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Россию включили в пятерку стран с наибольшими военными расходами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в 2019 году и составил $1,917 трлн, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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В первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону вошла Россия, оказавшись на четвертой позиции. Военные траты РФ увеличились в 2019 году на 4,5% и составили $65,1 млрд. Отмечается, что в 2017–2018 годах оборонные расходы России снижались. Так, в 2017 году страна была на шестой строке рейтинга, а расходы составили $61,4 млрд, пишет ТАСС.

На первом месте в докладе института Соединенные Штаты, военные расходы которых в 2019 году увеличились на 5,3% до $732 млрд и составили 38% всех мировых расходов на оборону. На втором месте Китай с показателем в $261 млрд и ростом на 5,1%.

Третью строку заняла Индия, у которой военные расходы выросли на 6,8% до $71,1 млрд. При чем эксперты отметили, что напряженность и соперничество Индии с Пакистаном и Китаем являются одними из основных факторов увеличения военных расходов страны. Пятерку лидеров закрывает Саудовская Аравия с показателем $61,9 млрд.

16 апреля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что НАТО продолжит текущие операции на фоне пандемии коронавируса.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, бюджеты стран — участниц альянса будут сокращаться из-за распространения инфекции, однако оценить размер сокращения их военных расходов пока невозможно.

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